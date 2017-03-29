Лучший латвийский боксер-профессионал Майрис Бриедис 1 апреля проведет в Дортмунде поединок против немца Марко Хука. Предстоящий поединок станет важнейшим в карьере Бриедиса: против Хука он будет оспаривать сразу два пояса в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) — титул временного чемпиона по версии WBC и чемпионский пояс по версии IBO.

32-летний Майрис Бриедис является на сегодня непобедимым боксером: на профи-ринге он одержал победы в 21 бое, причем 18 из них — нокаутом. Его ровесник Марко Хук провел 44 боя, одержал 40 побед (27 — нокаутом), трижды проиграл, а еще в одном случае была зафиксирована ничья.

Портал DELFI рассказывает, почему предстоящий бой в Дортмунде является самым главным событием в карьере Бриедиса.