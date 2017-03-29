32-летний Майрис Бриедис является на сегодня непобедимым боксером: на профи-ринге он одержал победы в 21 бое, причем 18 из них — нокаутом. Его ровесник Марко Хук провел 44 боя, одержал 40 побед (27 — нокаутом), трижды проиграл, а еще в одном случае была зафиксирована ничья.
Портал DELFI рассказывает, почему предстоящий бой в Дортмунде является самым главным событием в карьере Бриедиса.
- 1. Как Бриедис добрался до Хука и титульного боя WBC
- 2. Марко боксировал с одним латвийцем, а Майрис — с четырьмя немцами
- 3. Подготовка: 140 раундов со спарринг-партнерами
- 4. Если Хук будет действовать грязно — "травматолог" откусит ему ухо
- 5. Что о предстоящем поединке пишут зарубежные СМИ
- 6. Где можно посмотреть трансляцию из Дортмунда