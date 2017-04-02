По словам представителя телеканала RTL Маттиаса Белера, у Бриедиса подозрение на перелом десятого ребра с левой стороны. Травма случилась на последних секундах заключительного 12-го раунда.

Напомним, что этот бой Бриедис выиграл у Хука единогласным решением судей (116-111, 117-110, 118-109) и помимо титула в самой престижной боксерской версии WBC латвийский боксер отобрал у немца еще и чемпионский пояс по версии IBO.

Боксеры начали поединок без разведки, но уже начиная со второго раунда Бриедис захватил инициативу и действовал намного разнообразнее, активнее и точнее соперника, который больше уповал на свои излюбленные клинчи. В середине поединка Хук попытался изменить тактику и на некоторое время показалось, что ему это удалось, а латыш изрядно подустал. Однако Майрис довольно быстро вернул инициативу в свои руки и довольно уверенно довел дело до победы.

Эта победа стала самым значимой в карьере 32-летнего латвийского боксера, в послужном списке которого теперь 22 победы (18 — нокаутом) и ни одного поражения.