22-летняя Ковинич сейчас является 125-й ракеткой мира. В Бухаресте три предыдущих сезона она доходила до четвертьфинала, а на старте нынешнего турнира обыграла Магдалену Фрех из Польши — 6:3, 5:7, 6:3.

Латвийка Севастова стоит в мировом рейтинге 17-й (личное достижение), и в первом круге она разгромила словачку Яну Чепелову (6:2, 6:0). В прошлом году в Бухаресте лиепайчанка играла в финале (поражение от румынки Симоны Халеп), поэтому теперь ей предстоит защищать 180 очков.

Ранее между собой Севастова и Ковинич встречались один раз, в 2015-м во французском Лиможе на турнире серии WTA 125. Тогда Севастова возвращалась в тур после перерыва и занимала 110-е место, а Ковинич была 58-й в рейтинге. Черногорка победила два года назад со счетом 6:4, 6:3. Сейчас же вторая ракета Латвии взяла реванш.

В первом сете соперницы держали свои подачи до 9-й гейма, в котором Севастова реализовала брейк-пойнт, а потом на своей подаче набрала 6-е очко — 6:4.

Во втором сете в 4-м гейме теннисистка из Черногории не реализовала два брейк-пойнта, тогда как в седьмом гейме Севастова взяла чужую подачу — 4:3. Правда, она сразу отдала свою подачу, но быстро вновь сделала брейк — 5:3. В десятом гейме лиепайчанка довела матч до победы — 6:4.

За выход в четвертьфинал Севастова набрала 60 очков, ее следующей соперницей будет румынка Ана Богдану (108-я ракетка мира).