В этом сезоне Букартс-младший (его старший брат играет сейчас в чешском "Злине") выступает в третьей по силе североамериканской лиге ECHL за "Манчестер Монархс" и в 28 матчах отметился 15 голами и 8 результативными передачами. А в составе "Спрингфилда" Рихард начинал сезон и успел отметиться там в 11 играх двумя очками (0+2).

"Тандербердз" с 53 очками после 55 матчей занимает в Атлантическом дивизионе чемпионата АХЛ предпоследнее место, а лидирует там "Уиллкс-Берри" Теодора Блюгера. В этой лиге выступают еще два латвийских хоккеиста — голкипер Кристерс Гудлевскис ("Сиракьюз Кранч" и нападающий Никита Евпалов ("Сан-Хосе Барракуда").