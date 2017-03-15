Джериньш отметился голом в первой игре серии за "Маунтфилд" против "Литвинова", но тогда его команда уступила — 2:3. Вчера команды встретились еще раз и "Маунтфилд" уже одержал уверенную победу со счетом 3:0, сравняв счет в серии (1-1). Латвийский нападающий снова отметился заброшенной шайбой, отыграл 19 минут и заработал положительный коэффициент полезности "+1".

В сильнейшей швейцарской лиге-А "Лугано" в воротах с Элвисом Мерзликиным обыграл на выезде "Цюрих Лайонс" Рональда Кениньша — 2:1 и вышел вперед в четвертьфинальной серии плей-офф (3-2). Латвийский голкипер отразил 30 бросков, а Кениньш за 13 минут игрового времени заработал коэффициент "-1".

Другой латвийский голкипер Иван Пунненов и "Лангнау" ведут борьбу за выживание в элитном швейцарском дивизионе. Последний матч Пунненов пропустил (команда уступила "Фрибургу" — 3:4), а до этого в поединке этих команд оформил шатаут ("Лангнау" тогда выиграл со счетом 1:0).

В четвертьфинале плей-офф чемпионата Германии "Аугсбург" в составе с Арвидом Рекисом обыграл "Нюрнберг" — 4:0, а латвийский защитник отметился результативной передачей. Здесь счет в серии стал равный (2-2).

Норвежский "Лоренског" в составе с латвийским защитником Максимом Пономаренко проигрывает второй матч подряд в плей-офф "Лиллехаммеру" (2:6) и позволил сопернику сравнять счет в четвертьфинальной серии (3-3).

А для латвийского нападающего Роберта Екимова сезон уже завершился. В Дании он защищал цвета "Хернинга", который уступил в шестом матче 1/4 финала плей-офф "Фредриксхавну" (2:3) и проиграл серию (2-4). Екимов в 44 матчах регулярного сезона набрал за "Хернинг" 40 (21+19) очков, а в пяти играх плей-офф заработал только один результативный балл (0+1).

