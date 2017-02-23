ИПК является аутсайдером лиги, но вчера разгромил в гостях "ЮИП-Академию" — 6:0. Подзиньш начал игру с двух голевых передач, а дальше были еще три гола и только в последнем взятии ворот Айнар участия не принимал. Всего на льду он провел 26 минут и заработал впечатляющий коэффициент полезности "+5".

Айнар Подзиньш начал профессиональную карьеру в московском клубе "Крылья Советов". В 2010 году попал в рижское "Динамо", а 1 февраля 2011-го забросил первую шайбу в КХЛ, поразив ворота московского ЦСКА. В следующем сезоне Подзиньш провел в составе "Динамо" 38 матчей и отметился 4 голами, а потом стал менять команды одну за другой.

Этот сезон он начинал в австрийском "Кицбюэле" (Альпийская хоккейная лига), забил там 7 голов и сделал 5 передач в 12 матчах. Теперь вот финский ИПК, за который Подзиньш отличился заброшенной шайбой в первой же игре, а во второй набрал еще 5 очков.

У Айнара Подзиньша есть два младших брата — Харальд и Зигурдс. Оба тоже играют в хоккей. 22-летний Харальд по амплуа — центрфорвард и в настоящий момент играет во втором норвежском дивизионе за клуб "Мосс". 20-летний Зигурдс — защитник. Этот сезон он начинал в составе клуба КХЛ "Амур" (Хабаровск), за который успел провести 4 матча, потом перебрался в красноярский "Сокол" (ВХЛ), а сейчас играет за "Амурских Тигров" (МХЛ).