Решение подписать Седлачека связано с травмой основного вратаря команды Патрика Рыбара. Словак выбыл из строя на неопределенный срок, а первые матчи в сезоне "Маунтфилд" проведет уже в конце этого месяца.

Последние четыре сезона Седлачек провел в Континентальной хоккейной лиге за рижское "Динамо". В сезоне-2016/17 он сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата и пропускал 2,73 шайбы в среднем за матч. Процент отраженных бросков составил 90,3%. До перехода в КХЛ Седлачек выступал за "Злин", где делал первые шаги в хоккее.

Кстати, в этом сезоне за "Злин" будет выступать нападающий сборной Латвии Роберт Букартс. Не исключено, что к нему присоединится и другой латвийский хоккеист — защитник Ральф Фрейбергс, приехавший в "Злин" на просмотр.

Регулярный сезон в чемпионате Чехии начнется 8 сентября.

Добавим, что в минувшем сезоне "Маунтфилд" проиграл в полуфинале чемпионата Чехии, но получил путевку в хоккейную Лигу чемпионов, первые матчи которой пройдут 24 августа. Команда из Градец-Кралове сыграет в одной группе с финским ТПС, швейцарским "Берном" и британским "Ноттингемом". В конце года "Маунтфилд" поборется еще и за Кубок Шпенглера. На групповом этапе чешский клуб поспорит со сборной Канады и хозяином турнира "Давосом". Лучшая из трех команд напрямую выйдет в полуфинал.