"У Саши проблема в голеностопном суставе, она не позволяет полноценно тренироваться. В Америке, Германии и Голландии нам предложили одинаковые варианты лечения. Нужна операция на голеностопе", — сказал медик.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек еще не сыграл ни в одном матче, хотя летом перенес очередную операцию на правом голеностопе. Последние три года Александра постоянно преследуют травмы, в связи с чем за ЦСКА в чемпионате России он провел всего 18 матчей, плюс еще шесть игр пришлись на Кубок России и 5 — в Лиге чемпионов. За сборную Латвии Цауня провел 45 игр и забил 12 голов, однако свой последний матч в составе национальной команды он провел больше года назад (в октябре 2015 года).