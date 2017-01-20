28 марта сборная Латвии по футболу проведет товарищеский матч против сборной Грузии, сообщает пресс-служба латвийской Федерации футбола.

Матч состоится в Тбилиси спустя три дня после того, как сборная Латвии проведет игру отборочного цикла ЕВРО-2018 в гостях против сборной Швейцарии.

Ранее между собой сборные Латвии и Грузии встречались 7 раз — три победы у Латвии, две — у Грузии, еще в двух случаях были ничьи. В последний раз в очных поединках они играли в отборе на ЕВРО-2012 — в Риге в октябре 2010-го была ничья (1:1), а в сентябре 2011-го в Тбилиси победили гости (1:0).

В текущем рейтинге ФИФА Латвия занимает 110-е место, Грузия — 121-е.

Нынешний отборочный цикл на ЧМ-2018 обе сборные начали неудачно. Сборная Латвии под руководством Марьяна Пахаря в четырех матчах набрала лишь 3 очка (за победу над Андоррой — 1:0) и занимает предпоследнее, пятое место в группе В. У Грузии — 2 очка и 5-е место в группе D.