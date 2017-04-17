Хоккеисты юниорской сборной Латвии (U-18) сегодня в Попраде сыграли четвертый матч на чемпионате мира в элитном дивизионе, потерпели четвертое поражение от хозяев турнира и теперь будут бороться за выживание в серии против сверстников из Беларуси.

Чтобы избежать борьбы за выживание латвийским хоккеистам необходимо было обыгрывать словаков. Но и хозяева турнира вовсе не собирались дома так низко падать.

Первый период получился довольно равным, а в его концовке словаки сумели открыть счет . Вторая 20-минутка началась для латвийской команды двумя нереализованными удалениями, зато как только такую возможность получили хозяева льда, шайба оказалась в воротах Вориса — 0:2.

Хоккеисты Словакии продолжали доминировать и к середине матча счет стал уже 3:0 в их пользу. А в начале заключительной трети игры латвийцы пропустили еще одну шайбу в меньшинстве.

Таким образом, подопечные Игоря Смирнова потерпели поражения во всех четырех матчах (ранее уступили канадцам — 1:4, швейцарцам — 0:4 и финнам — 2:7) и теперь им предстоит борьба за выживание, которая заключается в серии до двух побед с неудачником другой подгруппы. Таковым стала команда Беларуси, также уступившая все игры (американцам — 0:7, чехам — 4:7, шведам — 2:3 и россиянам — 1:4). Первый матч серии состоится 20 апреля, второй — 21-го и, при необходимости, еще одна игра пройдет 23 апреля. Победитель этого противостояния сохранит прописку в элите юниорского хоккея и сыграет на чемпионате мира-2018 в России.

ЮЧМ-2017. Группа А:

Словакия (U-18) — Латвия (U-18) 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Гаврила (Регенда, Кривошик, 17:05). 2:0 Ружичка (Лишка, Жак, 26:47-бол.). 3:0 Роман (Кривошик, Фафрак, 31:05). 4:0 Фегервари (Ружичка, Фафрак, 42:56-бол.)

Броски: 36 — 15

Вратари: Костельны — Ворис

Штраф: 16 — 43.

17 апреля. Попрад. 4 496 зрителей.

1 Финляндия 3 3 0 0 0 17-7 9

2 Канада 3 2 1 0 0 15-7 8

3 Словакия 3 1 0 1 1 11-9 4

4 Швейцария 3 1 0 0 2 8-12 3

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5 Латвия 4 0 0 0 4 3-19 0