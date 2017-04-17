Чтобы избежать борьбы за выживание латвийским хоккеистам необходимо было обыгрывать словаков. Но и хозяева турнира вовсе не собирались дома так низко падать.
Первый период получился довольно равным, а в его концовке словаки сумели открыть счет. Вторая 20-минутка началась для латвийской команды двумя нереализованными удалениями, зато как только такую возможность получили хозяева льда, шайба оказалась в воротах Вориса — 0:2.
Хоккеисты Словакии продолжали доминировать и к середине матча счет стал уже 3:0 в их пользу. А в начале заключительной трети игры латвийцы пропустили еще одну шайбу в меньшинстве.
Таким образом, подопечные Игоря Смирнова потерпели поражения во всех четырех матчах (ранее уступили канадцам — 1:4, швейцарцам — 0:4 и финнам — 2:7) и теперь им предстоит борьба за выживание, которая заключается в серии до двух побед с неудачником другой подгруппы. Таковым стала команда Беларуси, также уступившая все игры (американцам — 0:7, чехам — 4:7, шведам — 2:3 и россиянам — 1:4). Первый матч серии состоится 20 апреля, второй — 21-го и, при необходимости, еще одна игра пройдет 23 апреля. Победитель этого противостояния сохранит прописку в элите юниорского хоккея и сыграет на чемпионате мира-2018 в России.
ЮЧМ-2017. Группа А:
Словакия (U-18) — Латвия (U-18) 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 Гаврила (Регенда, Кривошик, 17:05). 2:0 Ружичка (Лишка, Жак, 26:47-бол.). 3:0 Роман (Кривошик, Фафрак, 31:05). 4:0 Фегервари (Ружичка, Фафрак, 42:56-бол.)
Броски: 36 — 15
Вратари: Костельны — Ворис
Штраф: 16 — 43.
17 апреля. Попрад. 4 496 зрителей.
1 Финляндия 3 3 0 0 0 17-7 9
2 Канада 3 2 1 0 0 15-7 8
3 Словакия 3 1 0 1 1 11-9 4
4 Швейцария 3 1 0 0 2 8-12 3
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5 Латвия 4 0 0 0 4 3-19 0