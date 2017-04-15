Сборная Латвии по регби в первом матче этого года со счетом 3:54 (3:19) проиграла в Праге сборной Чехии в рамках первого дивизиона чемпионата Европы (Северная конференция).

Для сборной Латвии матч с чехами стал юбилейным, сотым в ее истории (с 1991 года). Но против фаворитов дивизиона Чехии латвийским регбистам взять очки не удалось.

Хозяева не выпускали инициативу из своих рук и к 20-й минуте вели 19:0. В концовке первого тайма чехи нарушили правила и Роберт Дейвидсонс забил ударом со штрафного — 3:19. Во втором тайме соперник набрал 35 безответных очков.

Для сборной Латвии это был третий матч в чемпионате Европы, который с сезона-16/17 пришел на смену Кубка Европейских Наций. Теперь сборные поделены географически на зоны. Латвия была определена в первый дивизион (Северная конференция) и два первых матча провела осенью прошлого года — домашняя победа над Люксембургом (31:24) и гостевое поражение от Литвы (6:11). Тогда как чехи после побед над шведами (56:14) и литовцами (15:6) захватили лидерство в группе.

После победы над Латвией у чешских регбистов стало 14 очков, по 5 пунктов — у Латвии и Швеции, 4 — у Литвы, 1 — у Люксембурга. В текущем мировом рейтинге сборная Латвии занимает 52-е место, Чехия — 33-е, Литва — 45-е, Швеция — 57-е, Люксембург — 63-е.

Следующий матч сборная Латвии, тренирует которую с 2012 года российский специалист Сергей Лиско, проведет через 2 недели, когда дома примет шведов. Для Латвии эта игра станет последней в сезоне-16/17 в рамках чемпионата Европы. После однокругового турнира худшая команда опустится из первого дивизиона Северной конференции во второй, а лучшая сыграет с лучшей командой Южной конференции за право подняться рангом выше. В новом составе участники первого дивизиона Северной конференции сыграют в один круг в сезоне-17/18.