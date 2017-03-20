"Локомотив-Кубань" приглашал Берзиньша для точечного усиления в матчах Еврокубка, однако выйти в финал российскому клубу не удалось. В матчах Единой Лиги ВТБ латвийский баскетболист участия не принимал,а в Еврокубке за "Локомотив" провел три матча, в которых суммарно отметился 6 очками, 2 подборами и 2 потерями.

"Спасибо большое "Локомотиву" за то, что предоставил мне возможность попробовать свои силы. Я наслаждался каждым днем в Краснодаре, хотя у меня и не все получалось. А еще здесь невероятные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Я должен был помочь "Локо" в Еврокубке, но не смог этого сделать. Мы закончили выступление в турнире, поэтому для меня время уезжать", — цитирует Берзиньша сайт российского клуба.