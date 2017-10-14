Чемпион Латвии по футзалу "Никарс" неудачно выступил в сербском Крагцеваце в основном раунде Кубка УЕФА. Рижане проиграли все три матча, остались последними в группе и не попали в элитный раунд.

В этом сезоне в регламенте еврокубка произошли изменения. На основном этапе 32 участника были разделены на 8 групп. В четырех квартетах, где состав участников согласно клубному рейтингу, был более высоким, в элитный раунд выходили по три команды. А в четырех других группах, куда часть команд попала из предварительного раунда, разыгрывалось всего по одной путевке.

Перед нынешним сезоном "Никарс" занимал восьмое место в клубном рейтинге УЕФА — рекорд для Латвии. По итогам жеребьевки ему предстояло играть в сербском Крагуеваце против местного "Экономаца", португальского "Спортинга" и украинского "Херсона". В топ-16 из этой группы попадали три из четырех команд.

На старте турнира десятикратный чемпион Латвии обидно уступил "Экономацу" (1:2), пропустив второй гол всего за четыре секунды до конца. Днем позже рижане крупно проиграли финалисту Кубка УЕФА прошлого сезона "Спортингу" (1:7). Чемпион Украины "Спортингу" и "Экономацу" тоже проиграл, но разность у него была лучше, чем у "Никарса".

В последнем туре в очном соперничестве за третью путевку в элитный раунд ведущему клубу Латвии требовалась только победа. В середине первого тайма мяч впервые оказался в его воротах — автором гола стал бразилец Фумаса, в сезоне-15/16 выступавший именно за "Никарс". На 25-й минуте за вторую желтую карточку был удален легионер рижан Эдиглеусон, и через минуту Фумаса удвоил перевес "Херсона".

На 36-й минуте Матюшенко с передачи Родриго сократил отставание "Никарса" до 1:2, но не прошло и минуты, как Волянюк вернул разницу на "+2" в пользу клуба из Херсона. Прошло еще три секунды, и рижане вновь остались в меньшинстве: за второе предупреждение удалили капитана Алексеева. Соперник воспользовался этим шансом и довел счет до 4:1. За 7 секунд до сирены Аванесов забил второй гол, но это уже не спасало "Никарс" от третьего подряд поражения и последней строки в группе — 2:4.

Самый титулованный клуб Латвии не сумел повторить свое прошлогоднее достижение и пробиться в элитный раунд Кубка УЕФА, где занял третье место в группе. Всего в своей истории "Никарс" дважды добирался до топ-16 (в 2012 и 2016 годах).

А победителем группы стал "Спортинг", за первое место обыгравший "Экономац" (3:2).

Основной раунд Кубка УЕФА

Группа 3. Третий тур

Херсон (Украина) — Никарс (Латвия) 4:2 (1:0)

Голы: Фумаса 10, 26, Волянюк 37, Чудинов 38 — Матюшенко 36, Аванесов 40.

Херсон: Ципун, Бербенцев — Чудинов — Волянюк — Ланько, Фетько, Киселев, Скорый, Федорченко, Рониньо, Свиридов, Калуков, Фумаса.

Никарс: Астраханцев, Икстенс — Ерофеев — Аванесов — Бакланов, Сень, Алексеев, Эдиглеусон, Родриго, Я.Пастарс, Архипов-Прокофьев, Сергеев, Матюшенко.

Предупреждения: Эдиглеусон 24, 25, Алексеев 25, 37.

Удаления: Эдиглеусон 25, Алексеев 37.

Удары (в створ): 32 (14) — 38 (12)

Сэцвы: 10-10

Фолы: 3-5

14 октября. Крагуевац.

Экономац (Сербия) — Спортинг (Португалия) 2:3 (1:1)

Голы: Пршич 13, Салотти 40 — Жоау Матуш 16, Кавинато 23, Диого 36.

Итог:

1. Спортинг 3 3 0 0 15-4 9

2. Экономац 3 2 0 1 8-6 6

3. Херсон 3 1 0 2 7-11 3

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4. НИКАРС 3 0 0 3 4-13 0

Фото — FK Nikars