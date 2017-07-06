В Ньоне прошла жеребьевка Кубка УЕФА-17/18 по футзалу. Чемпион Латвии рижский "Никарс" в основном раунде сыграет в Сербии против сербского "Экономаца", португальского "Спортинга" (финалист турнира прошлого сезона) и украинского "Херсона".

В мае "Никарс" в финальной серии первенства Латвии выиграл у земляков из РАБА (счет серии 3-1) и десятый раз подряд завоевал золотые медали, получив также право представлять Латвию в еврокубке.

Перед жеребьевкой был опубликован рейтинг клубов-участников Кубка УЕФА, в котором рижане были на высоком восьмом месте — лучший показатель для Латвии за все время проведения турнира (в прошлом сезоне "Никарс" занимал десятое место). Согласно рейтингу десятикратные чемпионы Латвии автоматически попали в основной раунд, матчи которого пройдут в октябре.

В новом розыгрыше участвует рекордное количество команд (56), а дебютирует Северная Ирландия (ее чемпион определится позже). Также произошли изменения в схеме розыгрыша.

Как и раньше, команды с наинизшим рейтингом (24 участника) начнут борьбу с предварительного раунда. Победители групп восьми групп выйдут в основной раунд. В отличие от прежних лет, теперь никто не получает автоматического пропуска в элитный раунд, а основной раунд расширен до 32-х участников и разделен на пути А и В. В пути А — 4 квартета (в одном из них — "Никарс"), из которых по три лучших команды выходят в элитный раунд. В пути В — тоже 4 группы, но лишь победители попадут в элитный раунд.

В прошлом сезоне "Никарс" успешно прошел основной раунд (три победы), а в элитном занял третье место в группе. До этого рижане играли в элитном раунде в сезоне-12/13.

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Предварительный раунд (22-27 августа)

Группа A: "Элвесия" (Англия), "Линкс" (Гибралтар), "Трансильвания" Дублин (Ирландия), "Минерва" (Швейцария)*

Группа B: "Либурни" (Косово), "Титоград" (Черногория), "Витис" (Литва), "Дифферданж" (Люксембург)*

Группа C: "Шкупи" (Македония), "Луксол" Сент-Эндрюс (Мальта), "Диамант" (Австрия)*, "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

Группа D: "Ян Регенсбург" (Германия), "Уддевалла" (Швеция)*, "Энкамп" (Андорра), "Тре Фиори" (Сан-Марино)

Группа E: "Флямуртари" (Албания), "Мостар" (Босния)*, "Арнавуткей Беледийеспор" (Турция), "Нарва Юнайтед" (Эстония)

Группа F: "Анортосис" (Кипр)*, "Классик" (Молдова), "Лео" (Армения), "Рексем" (Уэльс)

Группа G: "Рекорд" (Польша), "Дукас" (Греция), "Копенгаген" (Дания)*, команда из Сев.Ирландии

Группа H: "Левски" (Болгария), "Кнооппунт" (Голландия), "Шармтроллан" (Норвегия)*, ТМТ (Шотландия)

*Хозяева

• Победители групп пойдут по пути B основного раунда

Основной раунд (10-15 октября)

Путь A

Группа 1: "Кайрат" (Казахстан), "Динамо" (Россия), "Пескара" (Италия), "Столица" (Беларусь)*

Группа 2: "Интер" (Испания, действующий чемпион), "Дина" (Россия), "Брага/ААУМ" (Португалия), "Брезье" (Словения)*

Группа 3: "Спортинг" (Португалия), "Экономац" (Сербия)*, "Никарс" (ЛАТВИЯ), "Херсон" (Украина)

Группа 4: "Барселона" (Испания), "Хрудим" (Чехия), "Дьер" (Венгрия), "Лупаренсе" (Италия)*

*Хозяева

• По три лучшие команды из каждой группы выходят в элитный раунд.

Путь B

Группа 5: "Национал" (Хорватия)*, "Гарж Джисон" (Франция), победители групп C и B

Группа 6: "Слован" Братислава (Словакия)*, "Джорджианс" (Грузия), победители групп G и H

Группа 7: "Халле-Гооик" (Бельгия), "Сиеви" (Финляндия)*, победители групп D и A

Группа 8: "Араз" (Азербайджан), "Дева" (Румыния)*, победители групп F и E

*Хозяева

• Победители групп выходят в элитный раунд.

Элитный раунд (21-26 ноября) и финальный турнир (апрель 2018 года)

- Шестнадцать клубов будут разбиты на четыре группы, жеребьевка пройдет 19 октября.

- Четыре победителя групп в ноябре получат путевки в финальный турнир, который пройдет в апреле. Турнир пройдет на территории одного из участников.