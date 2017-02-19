Марек Зуб известен по работе с "Жальгирисом", с которым дважды становился чемпионом Литвы (2014, 2015), дважды выиграл Кубок Литвы и Суперкубок. Последним клубом польского специалиста была команда третьей по силе китайской лиги "Шеньян Урбан".
В прошлом сезоне "Спартак" впервые в своей истории стал чемпионом Латвии, а привел команду к этому успеху белорусский тренер Олег Кубарев.
"Спартак" в настоящее время находится на сборе в Турции. Команда провела уже два спарринга и оба уступила. 16 февраля "красно-белые" проиграли клубу украинской премьер-лиги "Черноморец" (Одесса) — 1:2 (гол престижа Евгений Казачок забил на первой добавленной минуте с пенальти), а сегодня спартаковцы уступили чемпиону Армении "Бананцу" — 0:2.