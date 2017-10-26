Земгус Гиргенсонс вернулся на лед после трех пропущенных матчей из-за травмы, полученной в игре с "Лас-Вегасом", но не спас "Баффало" от поражения в гостевой встрече с "Коламбусом" — 1:5.

"Коламбус" прервал победную серию "Баффало" из двух матчей. Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 из 35 бросков и был признан первой звездой встречи. Нападающий "Колмбуса" Артемий Панарин отдал голевую передачу.

Земгус Гиргенсонс вернулся на лед после трех пропущенных матчей из-за травмы. Латвийский нападающий "Баффало" играл в третьем звене. За 14 минут игрового времени он один раз бросил по воротам, сделал три силовых приема, проиграл вбрасывание, а также заработал удаление и отрицательный показатель полезности — "минус 1".

В другом матче "Сент-Луис" на своем льду обыграл "Калгари" — 5:2. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи. У "Калгари" дубль оформил Микаэль Баклунд.