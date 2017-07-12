"Были приятно играть на центральном корте Уимблдона. В прошлом году на нем играла в миксте, а в этот раз на мой матч собралось много зрителей. Надеюсь, что еще сыграю здесь в будущем", — сказала Остапенко после матча.

Чемпионка "Рола Гаррос-2017" добавила, что "Винус — замечательный игрок. Я тоже провела довольно хороший матч. Я не играла плохо, однако не смогла показать всего, что требовалось. Не подавала слишком хорошо… Надеюсь, что еще сыграю против Винус, и тогда смогу показать более лучший результат. Любимое покрытие Уильямс — трава, она пять раз брала титул на "Уимблдоне". Думаю, у нее есть отличные шансы победить и в этом году".

Первая ракетка Латвии отметила, что 37-летняя Винус Уильямс с каждым матчей на нынешнем турнире играла все лучше и лучше, а против нее отлично подавала.

Алена Остапенко в 2014 году стала чемпионкой "Уимблдона" среди юниорок, а на взрослом уровне участие в этом году в четвертьфинале стало лучшим достижением на лондонском турнире. В новом рейтинге WTA она поднимется с 13-го места на 12-е, что станет для нее карьерным рекордом.