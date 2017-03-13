"Бруклин" настроился на дерби и буквально разгромил соперника в первой четверти — 39:26. К большому перерыву "Никс" уже уступал "-18". Во второй половине матча номинальные гости попытались спасти игру, но ближе чем на пять очков "Бруклин" соперника не подпустил и в итоге одержал первую домашнюю победу в 2017 году — 120:112.

В составе "Никс" больше всех очков набрал Кармело Энтони — 27. Он стал седьмым игроком в составе "Никс", которому удалось набрать 10 000 очков в чемпионатах (теперь на его счету 10 022).

Кристап Порзиньгис отметился дабл-даблом из 19 очков и 10 подборов, также на его счету за 33,5 минуты игрового времени — 5 блок-шотов, 4 передачи, 4 потери и 6 фолов — матч для латвийского форварда завершился досрочно (за пару минут до окончания основного времени поединка).

Днем ранее Порзиньгис и "Никс" уступили в гостях "Детройт Пистонс" — 92:112. Здесь латвиец отметился 18 очками, 6 подборами, 6 блок-шотами и 4 передачами.

"Нью-Йорк" потерпел от "Нетс" уже третье поражение подряд и пятое в шести последних матчах. С 26 победами в 67 играх команда занимает в Восточной конференции 12 место и становится все ближе к тому, что в очередной раз останется без плей-офф.

После очередного неудачного матча Порзиньгис прокомментировал Bleacher Report игру своей команды в нападении: "Даже не знаю, что сказать. Оно очень хаотичное. Мы каждый раз вносим изменения в нашу игру по ходу сезона, но никогда не играли так, как хотели бы. Все время думаем: "О, может, это сработает, а может, это". Все время находимся в поиске. В такой ситуации очень сложно играть".

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Бруклин Нетс — Нью-Йорк Никс 120:112 (39:26, 28:23, 24:31, 29:32)

БН: Лопес — 25, Букер — 14, Холлис-Джефферсон — 14, Лин — 13, ЛеВерт — 13, Эйси — 12, Уайтхед — 10…

НН: Энтони — 27, Порзиньгис — 19, Роуз — 17, Ли — 15, Томас — 13…

12 марта. Нью-Йорк. "Барклайс-центр", 17 732 зрителя.

