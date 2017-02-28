В этой игре Даугавиньш успел отыграть только семь смен и провести на льду в общей сложности 4 минуты. В одном из эпизодов первого периода латвийскому хоккеисту в руку попала шайба после броска партнера по команде.

Как сообщает Sportacentrs.com, у Даугавиньш констатирован перелом руки, поэтому сезон для него закончен. Под вопросом теперь остается участие хоккеиста в чемпионате мира-2017. На двух последних мировых первенствах Даугавиньш был капитаном сборной Латвии.

В регулярном чемпионате-2016/17 Каспар Даугавиньш в 47 матчах набрал 32 (10+22) очка, разделив лавры самого результативного игрока "Торпедо" с Дмитрием Семиным. Правда, Семин провел в регулярке все 60 игр. В неполных четырех матчах плей-офф латвийский нападающий успел набрать 3 (1+2) очка.