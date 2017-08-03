Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш забросил шайбу, которая помогла "Торпедо" победить "Ак Барс" на Кубке губернатора Нижегородской области — 3:1.

Даугавиньш уже на третьей минуте открыл счет. Латвийский форвард воспользовался зрячей передачей Сергея Костицына на пятачок и переиграл вратаря с близкого расстояния. Через шесть минут Жига Еглич забросил вторую шайбу, Александр Свитов быстро сократил отставание, но во втором периоде Данил Веряев восстановил перевес нижегородцев в два гола.

Таким образом, "Торпедо" одержало первую победу на турнире. В первом матче команда Петериса Скудры крупно проиграла "Салавату Юлаеву" — 0:3. "Ак Барс" на старте лишь в овертайме одолел "Автомобилист" — 4:3. Второй матч для екатеринбуржцев сложился удачнее. Уральская команда со счетом 3:1 обыграла исключенный из чемпионата КХЛ новокузнецкий "Металлург".

Кубок губернатора — не единственный проверочный турнир, который используется командами для подготовки к десятому сезону КХЛ. Товарищеские матчи проводят и другие участники лиги. Так, "Йокерит" обыграл "Сибирь" (1:0), "Локомотив" — "Амур" (3:1), а "Злин" — "Слован" из Братиславы — 6:4. Латвийский нападающий "Злина" Роберт Букартс не попал в заявку на матч, а защитник Ральф Фрейбергс, недавно отчисленный из рижского "Динамо", играл во втором звене.