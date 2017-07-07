Латвийская федерация фубола (LFF) обратилась к властям Даугавпилса с предложением построить в городе новый футбольный стадион на 5000 мест. Об этом сообщает пресс-служба Даугавпилсской думы.

Чисто футбольный стадион в Даугавпилсе федерация предлагает построить на Эспланаде. Данный вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя городской думы Даугавпилса Рихарда Эйгима и главы комитета по развитию инфраструктуры LFF Владимира Жука.

Сейчас проводится первый этап реконструкции стадиона на Эспланаде в Даугавпилсе. Федерация предлагает городу построить здесь полностью новый стадион, способный принять женские и юношеские сборные. По мнению LFF, это будет не только вопрос престижа, но и позволит Даугавпилсу заработать деньги.

В ходе разговора обдумывался и вопрос использования даугавпилсских спортивных баз для тренировок иностранными командами, например базы "Дзинтариньш". Это может заинтересовать ближайших соседей региона, для команд которых Рига, Лиепая или Вентспилс кажутся далекими. Эйгимс и Жук также обсудили возможность строительства в Даугавпилсе крытого футбольного манежа: Федерация обещает оказать проекту финансовую поддержку.

Участники встречи согласились с тем, что Даугавпилс должен иметь своего преставителя в высшей лиге первенства Латвии по футболу (по итогам прошлого сезона "Даугавпилс" вылетел в первую лигу).