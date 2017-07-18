Самый титулованный латвийский паралимпиец Айгарс Апинис на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне завоевал серебряную медаль в метании диска. До золота ему не хватило даже мирового рекорда.

Латвийский спортсмен стартовал в медицинской группе F52. По ходу соревнований Апинис в своей лучшей попытке метнул диск на 21,95 метров, что на тот момент являлось новым мировым рекордом. Но в четвертой попытке его превзошел бразилец Андре Роша, броском на 23,86 метров вернувший себе мировое достижение и лидерство.

В итоге Роша выиграл золото ЧМ-2017, у Апиниса — серебро, у хорвата Велимира Сандора (17,95 м) — бронза.

Айгарс Апинис является трехкратным паралимпийским чемпионом в метании диска (в том числе и на Паралимпиаде в Рио-2016), многократным чемпионом мира и Европы. В последний раз он брал золото в диске на ЧМ-2015.