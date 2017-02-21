В прошлом сезоне "Бабите" выиграл чемпионат страны среди команд первой лиги и завоевал путевку в высший дивизион. Команда базируется в Пиньки, но местный стадион не соответствует требованиям для проведения матчей высшей лиги. Поэтому "Бабите/Динамо" будет играть домашние матчи на стадионе "Сконто".

Появление приставки "Динамо" в названии клуба обусловлено заключением партнерского соглашения с одноименной футбольной школой, иначе "Бабите" было затруднительно получить лицензию на сезон, которая дает право выступать в высшей лиге чемпионата Латвии.

Руководство клуба обнародовало бюджет на сезон, который составит 250 тысяч евро и еще может вырасти. Для сравнения в прошлом году "Бабите" в первой лиге обошелся суммой 90 тысяч евро. Главным тренером команды остался известный в прошлом нападающий сборной Латвии Михаил Михолап, которому будет помогать Виктор Терентьев. Цель команды в чемпионате-2017 — занять 6-7 место.

До начала чемпионата страны (10 марта) команда планирует провести сбор, ясность по которому наступит в ближайшее время.

Высказались в клубе и по поводу недавней отмены матча "Зимнего Кубка", поскольку ранее состоявшаяся игра "Бабите" с мариямпольской "Судувой" (1:3) привлекла внимание ЛФФ на предмет манипуляции результатом.

"После скандала мы сделали выводы, проверили каждого нашего игрока, поэтому сейчас в составе только те, кто был ранее. Новички пока не присоединились. Все, кто попадет в составе, будут под особым контролем. С федерацией были разговоры еще до "Зимнего Кубка" и многие рекомендации по составу нами уже приняты во внимание", — отметил директор клуба Игорь Нежмаков.