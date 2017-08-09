Хоккеисты рижского "Динамо" не сумели развить успех на предсезонном турнире в Касселе. После победы над братиславским "Слованом" (3:2) латвийский клуб проиграл "Витязю" — 2:5. Четыре из пяти шайб команда Сандиса Озолиньша пропустила во втором периоде.

А ведь поначалу все складывалось удачно. Дэнни Кристо уже на второй минуте открыл счет после передачи Мариса Бичевскиса, который позже удвоил преимущество "Динамо", реализовав большинство.

Увы, дальше забивали лишь хоккеисты подмосковной команды. Под конец первого периода Александр Панков сократил отставание, а во второй 20-минутке игроки "Витязя" забросили в ворота рижан аж четыре безответные шайбы. Три из них — в большинстве. В третьем периоде зрители голов не увидели.

Таким образом, динамовцы проиграли четвертый контрольный матч из пяти. В четверг команда Озолиньша завершит турнир игрой против местного клуба "Хаскис" из второй немецкой лиги. Десятый чемпионат КХЛ стартует 21 августа. Для рижан регулярный сезон начнется 22 августа выездной встречей с "Авангардом".