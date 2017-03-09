"Ермак" уступил три первых матча серии, но потом одержал три победы и сравнял счет. Сегодня в Нижнем Тагиле прошла седьмая заключительная игра в этом противостоянии и хозяева льда оказались чуть лучше.

Хоккеисты "Спутника" открыли счет на 6-й минуте, а гости отыгрались спустя 10 минут. Здесь некстати удалился Озолиньш, чем быстро воспользовались хозяева льда — 2:1. Мало того, под конец первого периода и в начале второго "Ермак" в равных составах пропустил еще два гола и оба раза на льду находился латвийский легионер команды из Ангарска.

В середине матча "Ермаку" удалось дважды в течение минуты наказать хозяев льда на недисциплинированность и сократить отставание до минимума. И хотя играть оставалось еще почти полтора периода, перевести встречу в овертайм хоккеистам "Ермака" так и не удалось — 3:4 в матче и в серии.

Артур Озолиньш отыграл сегодня 16 минут 42 секунды, заработал малый штраф, обернувшийся голом, нанес один бросок, выиграл 9 из 14 вбрасываний и завершил поединок с негативным коэффициентом полезности "-2".

28-летний латвийский центрфорвард в семи матчах плей-офф набрал 5 (1+4) очков (столько же баллов еще у трех лучших игроков "Ермака"), а в регулярном чемпионате отметился 30 (12+18) очками в 49 играх и стал лучшим бомбардиром команды.

Плей-офф также закончился и для Алексея Широкова, защищавшего цвета альметьевского "Нефтяника". Этот клуб сложил с себя чемпионский полномочия, уступив балашихинскому "Динамо" в шести матчах. Латвийский нападающий принял участие в четырех матчах плей-офф и набрал 1 (0+1) очко, в "регулярке" провел 42 игры и записал на свой счет 6 (2+4) результативных баллов.

В четвертьфинал Кубка Братины вышли карагандинская "Сарыарка" (защитник Эдгар Сиксна) и питерское "Динамо" под руководством Леонида Тамбиева и с нападающим Кириллом Тамбиевым. Динамовцам предстоит выяснять отношения с победителем регулярного первенства усть-каменогорским "Торпедо", "Сарыарка" померится силами с курганским "Зауральем". Первые матчи пройдут 12 марта.

Приближается к финишу регулярный чемпионат Азиатской хоккейной лиги. "Сахалин", за который выступает Сергей Печура, разгромил сегодня в гостях японский "Одзи Иглз" — 6:1. Латвийский форвард отметился голом и передачей. В 46 играх сезона он набрал 48 (17+31) очков — это пятый показатель в команде и 19-й в лиге. У "Сахалина" в активе 106 очков и крепкое второе место перед началом плей-офф.