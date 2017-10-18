В Риге состоялся финал Кубка Латвии-2017 по футболу. "Лиепая/Мого" со счетом 2:0 (2:0) обыграла "Ригу" и впервые стала обладателем трофея. Оба гола у лиепайчан забил нападающий Артур Карашаускас.

В этом году было проведено сразу два розыгрыша Кубка Латвии. В мае на "Сконто" состоялся финал Кубка-16/17, в котором сошлись "Вентспилс" и "Рига". После основного времени счет был 1:1, после дополнительного — 2:2, а в серии пенальти точнее оказался "Вентспилс" (6:5) и в седьмой раз стал обладателем трофея.

А уже летом стартовал новый розыгрыш национального Кубка. Ранее было решено решено вернуться к прежней схеме, когда турнир стартует и финиширует в один год. В последний раз победитель кубка определялся в течение одного сезона девять лет назад — в 2008-м.

В новом розыгрыше до финала дошли "Лиепая" и "Рига". Лиепайчане в 1/8 финала обыграли представителя первой лиги "Даугавпилс" (1:0), в четвертьфинале выбили действующего обладателя трофея "Вентспилс" (2:1), а в полуфинале разгромили РФШ (4:1). Рижане начали выступления с 5:0 над "Прейли", в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти превзошли "Елгаву" (3:2), в полуфинале в дополнительное время вырвали победу у юрмальского "Спартака" (2:1).

В финале лиепайчане уже на 3-й минуте открыли счет. Классный удар метров с 27-ми удался Карашаускасу: мяч спланировал под перекладину, застав врасплох Куракина — 1:0. В попытках отыграться рижане пытались обострить ситуацию у ворот гостей, но до реальных моментов не доходило. Последние 10 минут первого тайма "Рига" владела территориальным преимуществом, а результат удвоил соперник. Лиепайчане воспользовались ошибкой обороны "Риги", к мячу на большой скорости устремился Карашаускас, который вышел один на один с вратарем и переиграл того — 2:0.

Во втором тайме рижане так и не придумали, чем удивить соперника. "Лиепая/Мого" спокойно отбивалась от атак соперника и довела матч до победы. Клуб впервые стал обладателем Кубка Латвии (у трофея теперь новый дизайн, а изготовлен кубок был в Великобритании по специальному заказу) и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы на сезон-18/19.

Кубок Латвии. Финал

Лиепая/Мого — ФК Рига — 2:0 (2:0)

Голы: Карашаускас 3, 42.

Лиепая: Ралькевич, Хмыз, Карашаускас (Томич, 71), Икауниекс (Карлсонс, 82), Кейта, Иванов, Струмия, Лебамба, Торрес, Томкович, Клява.

Рига: В.Куракин, Ковалев (Пунцулс, 60), Ваштук (Шушняр, 69), Горкшс, Бнркович, Енин (Ади, 76), Лайзанс, Лемайич, А.Куракин, Сато, Тимофеев.

Предупреждения: Гребис — Ковалев, Тимофеев, Горкшс.

Судья: А.Трейманис.

18 октября. Рига. Стадион "Сконто".