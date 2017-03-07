Динамовцам в плей-офф достался нефтекамский "Торос" — самый титулованный клуб второго российского дивизиона, уже трижды бравший Кубок Братины. После четырех матчей серии счет был равным 2-2. Но затем команде Тамбиева удалось вырвать победу в гостях в овертайме (2:1) и одним из главных творцов победы стал Кирилл Тамбиев (гол+передача) — сын главного тренера.

Вчера, когда в Санкт-Петербурге прошел шестой матч серии, Тамбиев-младший вновь был на виду, забросив две шайбы (в т.ч. победную), практически сняв все вопросы в конце второго периода. "Динамо" одержало в итоге победу со счетом 5:1, а в серии 4-2. Кирилл Тамбиев в шести первых матчах плей-офф набрал 4 (3+1) результативных балла.

Леонид Тамбиев после игры дал свой комментарий: "Сложная в целом серия, тяжелая. "Торос" — именитая и самая титулованная команда ВХЛ, с подбором хороших игроков. Наши ребята все, что могли — отдали. Даже больше чем могут, поэтому мы и прошли "Торос". Я горд за ребят, благодарен им, они и под шайбы ложились, вставали с колен, когда проигрывали. Нашли в себе мужество и характер после поражения в Петербурге. Выиграли в овертайме в Нефтекамске. Это дорогого стоит. Сказал еще перед плей-офф, что у нас есть рабочая атмосфера, химия, ребята сплотились, притерлись. Игроки, которые приехали из ХК "Сочи" тоже оказались неравнодушными. Плюс, те ребята с которыми я знаком по работе в МХЛ добавляют. Все вместе и дало результат. Сейчас два дня поулыбаемся, а дальше будем готовиться к следующему сопернику".