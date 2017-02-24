Действующий чемпион мира оказался единственным, кому удалось оба раза выбраться из пределов 51 секунды (50,99 и 50,96). В итоге Мартин Дукурс опережает ближайшего преследователя — россиянина Никиту Трегубова — уже на 0,76 секунды. Для скелетона — это огромный отрыв.

Третьим пока идет немец Аксель Юнгк, уступающий Трегубову одну десятую. В четырех сотых от Юнгка и на четвертом месте — олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, у которого были самые быстрые разгоны, но по ходу трассы россиянин терял все-таки много.

Томас Дукурс оба раза показывал восьмое время и занимает восьмое место после первого дня соревнований. Завтра спортсмены проведут две заключительные попытки, по итогам которых определят чемпиона и призеров ЧМ-2017.

ЧМ-2017. Скелетон. По итогам 2-х попыток из 4-х (Кенигзее, 24 февраля):

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.41,95.

2. Никита Трегубов (Россия) — 1.42,71.

3. Аксель Юнгк (Германия) — 1.42,81.

4. Александр Третьяков (Россия) — 1.42,85…

8. Томас Дукурс (Латвия) — 1.43,86…