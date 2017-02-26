"Эту трассу в Кенигзее я одновременно ненавижу и люблю. Это трасса на технику и надо быть очень внимательным при ее прохождении. И сегодня мне очень повезло, поскольку мой четвертый заезд был просто ужасен. К моему счастью, соперники тоже допустили ошибки, так что мне повезло. Хочу сказать спасибо всей своей команде и всем-всем, кто меня поддерживал здесь и у телеэкранов", — приводит слова Дукурса официальный сайт Международной федерации бобслея (IBSF).

В разговоре с передачей Латвийского телевидения Мартин не скрывал своих эмоций: "Вспоминаю свой первый титул чемпиона мира, завоеванный здесь в Кенигзее в 2011 году. Тогда заезды были медленнее, но намного стабильнее. Но трудно было точно так же, скажу честно".

Дукурс долго подбирал слова, чтобы выразить до конца свои эмоции и добавил: "Просто… Последний чемпионат, эти эмоции. Удача была сегодня со мной".

Мартин Дукурс является на сегодня самым титулованным скелетонистом в мире. Помимо пяти титулов чемпиона мира, в его активе восемь побед на чемпионатах Европы, он — семикратный обладатель Кубка мира, но пока ни разу не становился олимпийским чемпионом. В 2010 году он проиграл золото канадцу Джону Монтгомери, а 2014-м в Сочи уступил россиянину Александру Третьякову. Последнюю ставку Мартин теперь делает на Игры-2018 в корейском Пхенчхане.