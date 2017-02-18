В немецком Кенигзее стартовал чемпионат мира по бобслею. Изначально соревнования должен был принять российский город Сочи, но Международная Федерация бобслея и скелетона в декабре перенесла их в Германию. После двух первых попыток два латвийских экипажа на бобах-двойках входят в топ-6.

На чемпионатах мира призеры определяются по итогам четырех попыток. В первый день соревнований прошли две попытки. Экипаж пилота Оскара Мелбардиса и разгоняющего Яниса Стренги занимает 5-е место, а Оскр Киберманис и Матис Микнис — 6-е.

Лидерство после двух попыток захватил немец Франческо Фридрих, показавший лучшее время в обоих спусках. Экипаж Мелбардиса уступает Фридриху 0,77 секунды, Киберманис — 0,83 сек.

После первой попытки Киберманис был четвертым, а Мелбардис — пятым. Но во второй попытке отлично выступил малоизвестный канадский пилот Ник Полоньято. По сумме двух попыток Полоньято поднялся из конца первой десятки на 4-е место, а латвийские экипажи между собой совершили рокировку.

На втором месте сейчас канадец Джастин Крипс — его отставание от Фридриха составляет 0,52 секунды. Если лидер соревнований не допустит во второй день грубых ошибок, он уверенно выиграет золотую медаль. На третьем месте — еще один представитель Германии Йоханес Лохнер (+0,63 сек). Мелбардис от третьего места отстает на 0,14 секунды, Киберманис — на 0,20 сек.

Третий латвийский экипаж — Угис Жалимс / Янис Янсонс — в первой попытке был 20-м, а после второй поднялся на 15-ю позицию.

19 февраля состоятся третья и четвертые попытки, а также пройдут командные соревнования. На следующей неделе медали разыграют скелетонисты и бобслеисты на бобах-четверках. А заключительный этап Кубка мира-16/17 пройдет в середине марта в корейском Пхенчхане.

Две недели назад, на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе, Мелбардис на бобе-двойке занял второе место, а на бобе-четверке стал победителем. Для Мелбардиса этот подиум стал первым в сезоне: первую половину он пропустил, восстанавливаясь после операции на спине. У Киберманиса в этом сезоне есть третьи местах на этапах в Альтенберге и Винтерберге (здесь также была бронза чемпионата Европы).

На трассе в Кенигзее в текущем сезоне также проходил 6-й этап Кубка мира, но латвийским бобслеистам в конце января не удалось попасть на подиум: Киберманис на бобе-двойке был пятым, Мелбардис — шестым, а Жалимс — девятым, а быстрейшим тогда был немец Лохнер.

В прошлом году чемпионат мира принимал австрийский Иглс, и в соревнованиях на бобах-двойках третий раз подряд золото взял немец Фридрих. Мелбардис год назад был пятым, Киберманис — 14-м, Жалимс — 15-м. А вот на бобе-четверке экипаж Мелбардиса на ЧМ-2016 завоевал золото, принеся Латвии первую в истории медаль высшей пробы на чемпионатах мира.

Мелбардис на чемпионатах мира попадал в призеры и на бобах-двойках. В 2015 году в немецком Винтерберге вместе с Дрейшкенсом он взял серебро.