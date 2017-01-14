После первой попытки Дукурсы захватили лидерство: Мартин оказался всего на две сотых быстрее Томаса, а третьим шел лидер общего зачета Кубка мира-2016/17 кореец Юн Сунбин (+0,26 от времени лидера). Третьяков показал в первом заезде только шестой результат и проигрывал Мартину 37 сотых.

Вторую попытку Третьяков провел уже очень хорошо и вплоть до старта Дукурсов занимал первое место по сумме заездов. Томас во втором заезде сперва на трассе уступал россиянину, но ближе к финишу сумел выйти вперед. Буквально в конце спуска сани Томаса встали ребром, но пять сотых Дукурс-старший у Третьякова все-таки выиграл и гарантировал себе как минимум второе место.

Последнее слово оставалось за Мартином. Лучший скелетонист последних лет подтвердил класс, не оставив даже сомнений в своей победе сегодня. Финишировал Дукурс-младший с большим перевесом над старшим братом (+0,62) и в восьмой раз за карьеру завоевал титул чемпиона Европы.

Скелетон. ЧЕ-2017. Кубок мира-2016/17. 4-й этап (Винтерберг, 14 января). Мужчины.

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.52,04.

2. Томас Дукурс (Латвия) — 1.52,66.

3. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,71…