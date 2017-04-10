"Маунтфилд" Джериньша играл в полуфинале плей-офф чешской Экстралиги с "Кометой" из Брно. В первом матче серии до четырех побед латвийскому форварду сломали нос и три следующих поединка он пропустил. В пятом Джериньш вернулся на лед (счет в серии к тому времени был 2-2), "Маунтфилд" уступил эту встречу (1:3), а в прошедшие выходные проиграл еще раз в овертайме (1:2) и завершил сезон.

Автором единственной шайбы в последнем матче у проигравших стал как раз Джериньш, который воспользовался ошибкой соперника в начале поединка. За 22,5 минуты игрового времени он нанес 4 броска, два заблокировал сам, выиграл 8 из 18 вбрасываний и заработал положительный коэффициент полезности "+1".

В регулярном сезоне чемпионата Чехии бывший нападающий рижского "Динамо" отыграл 35 матчей и отметился 22 (14+8) результативными баллами, а в 8 матчах плей-офф добавил еще 4 (3+1) очка.

Артур Салия провел сезон в словацкой Экстралиге, где защищал цвета МНС "Мартин". Эта команда также выбыла из плей-офф на стадии полуфинала, уступив в пяти матчах "Баньска Быстрица". В регулярном сезоне 24-летний латвийский защитник провел в составе "Мартина" 47 матчей и набрал 12 (4+8) очков, в плей-офф на лед выходил 11 раз и отметился результативной передачей.