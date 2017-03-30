В первом матче полуфинальной серии чемпионата Чехии по хоккею латвийскому нападающему "Маунтфилда" (Градец-Кралове) Андрису Джериньшу сломали нос, вероятно, что игрок также получил сотрясение мозга.

"Маунтфилд" на своем льду принимал "Комету" из Брно и уступил 0:2. Джериньш отыграл всего 6 минут. За три минуты до конца первого периода нападающий "Кометы" Войтек Немец толкнул латвийского игрока в борт, за что получил штраф 10+5 минут.

Для Джериньша игра на этом закончилась. По предварительной информации, у него сломан нос и есь подозрение на сотрясение мозга, сообщает LETA со ссылкой на "Idnes.cz". Другое чешское издание "Blesk.cz" информирует, что у Джериньша также травмирована левая рука.

Войтек Немец принес извинения Джериньшу, а дисциплинарный комитет чешской экстралиги решил не присуждать игроку "Кометы" дополнительного наказания.

Второй матч полуфинальной серии состоится 30 марта, участие в нем Джериньша не прогнозируется.

По итогам регулярного чемпионата Чехии "Маунтфилд" занял четвертое место, "Комета" — шестое. В четвертьфинале клуб из Градец-Кралове прошел "Литвинов" (4-1), клуб из Брно — пражскую "Спарту" (4-0).

На предварительном этапе Джериньш в 35 матчах набрал 22 (14+8) очка и заработал лучший коэффициент полезности в своей команде (+15). В шести матчах плей-офф у него 4 (2+2) очка.