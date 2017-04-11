Альпийская лига основана в 2012 году и в ней выступают клубы из Австрии, Италии и Словении. В этом сезоне до финала дошли два представителя Италии — "Риттен" и "Азиаго". В серии до четырех побед сильнее оказался "Риттен", за который выступает 35-летний латвийский центрфорвард Янис Спруктс.

Вчера прошел пятый матч серии, который завершился со счетом 3:1 в пользу "Риттена". Эта победа для команды Спруктса стала четвертой и, таким образом, "Риттен" выиграл чемпионат.

Спруктс в 12 играх плей-офф отметился 12 (5+7) очками — третий в команде по результативности. В 17 играх регулярного сезона, который также завершился победой "Риттена", на счету латвийского хоккеиста все те же 12 (5+7) очков.