Бывший капитан ХК "Рига" Эдмунд Аугсткалнс карьеру продолжит в казахстанском "Темиртау", сообшает пресс-служба Латвийской Федерации хоккея. А латвийский защитник Эдуард Хуго Янсонс подписал контракт с клубом ВХЛ "Нефтяник" из Альметьевска.

22-летний защитник Аугсткалнс прошлый сезон отыграл в польской высшей лиге за "Полонию" — в 27 матчах набрал 11 (1+10) очков. До того являлся капитаном ХК "Рига" и провел 4 матча в КХЛ за рижское "Динамо".

19-летний защитник Янсонс в прошлом сезоне выступал в чемпионате Латвии за елгавский "Земгале/ЛЛУ" (в 32 матчах набрал 18 (8+10) очков), а теперь продолжит карьеру в фарм-клубе казанского "Ак Барса" — "Нефтянике" из Альметьевска.

Янсонс имеет опыт выступлений за юнирскую и молодежную сборные Латвии на четырех чемпионатах мира для U-18 и U-20. В начале года защитник играл за молодежку Латвии, которая по итогам ЧМ потеряла место в элитном дивизионе.

В 2016 году альметьевский "Нефтяник" стал чемпионом ВХЛ, но в прошлом сезоне вылетел уже на стадии 1/8 финала. По окончании сезона в российском клубе решили не продлевать контракт с латвийским нападающим Алексеем Широковым.