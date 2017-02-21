40-летний Херберт Васильев выступает за "Крефельд" с 2005 года, там же он начинал карьеру игрока в далеком 1994 году. За это время хоккеист стал ветераном команды, неоднократно был ее капитаном и даже получил немецкое гражданство. После того как Васильев проведет последний матч в составе "пингвинов", он надеется, что останется клубу полезен в каком-то другом качестве.

В этом сезоне "Крефельд" не балует своих поклонников и прочно занимает последнее место. Попасть в плей-офф команде уже не суждено, поэтому домашний матч 26 февраля против "Вольфсбурга" станет в этом сезоне последним. Васильев в 43 играх регулярного чемпионата-2016/17 забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

За свою карьеру Херберт Васильев успел поиграть и в НХЛ, где провел в общей сложности 51 матч за "Флориду Пантерз", "Атланту Трэшерз" и "Ванкувер Кэнакс", забил 8 голов и отдал 7 передач.

За сборную Латвии Васильев играл на 11 чемпионатах мира, а последний раз защищал ее цвета в 2014 году: сперва на олимпийском турнире в Сочи, а затем на ЧМ в Минске, где был ее капитаном. В ее рядах он принял участие в 127 матчах и набрал 75 (29+46) очков — 14-й показатель результативности в истории национальной команды. Его отец Херберт Васильев — известный в прошлом нападающий рижского "Динамо" и тренер сборной Латвии (1999-2001, 2016).