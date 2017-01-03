Рижский культурно-спортивный центр "Стадион Даугава" получил от независимых строительных экспертов заключение по факту закрытия находящегося там ледового холла из-за соображений безопасности.

В заключении отмечается, что эксплуатация холла недопустима без существенной перестройки. Эксперты указывают, что конструкции крыши ледового холла перегружены — нагрузка на перекрытия превышает примерно 50%.

Чтобы возобновить эксплуатацию ледового холла, по мнению экспертов, необходимо укрепить несущую конструкцию крыши. В дополнение эксперты указали, что учитывая перегрузку несущих конструкций, в целях безопасности на крыше недопустимо нахождение снега.

Заключение строительных экспертов подтверждает обоснованность закрытия в конце прошлого года ледового холла "Даугава". "Правление "Стадиона Даугава" оценит возможные варианты дальнейшего развития объекта, но ясно, что без капитальной реконструкции здесь не обойтись", — заявил член правления Элмарс Мартинсон.

Решение о приостановлении деятельности ледового холла на стадионе "Даугава" было принято 31 октября прошлого года. Принято оно было на основании нескольких проверок Бюро строительного госконтроля (BVKB), которые констатировало, что техническое состояние холла не отвечает требованиям безопасности здания. Частный арендатор льда в холле — "Фонд Саги" — уклонился от обеспечения доступа к холлу, чтобы администрация "Стадиона Даугава" могла выполнять необходимые исследования и выполнить указания BVKB.

После закрытия холла правление "Стадиона Даугава" заказало экспертизу независимым строительным экспертам из предприятий СMВ и Inspecta Latvia.

Добавим, что в ледовом холле "Стадиона Даугава" до закрытия объекта тренировалась ведущая латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская, вынужденная теперь сменить место дислокации тренировок.