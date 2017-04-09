"Елгава" встречалась в 1/4 финала с юрмальским "Спартаком" и в напряженнейшем матче действующий чемпион страны сумел вырвать победу на первой добавленной арбитром минуте — 1:0. Автором победного гола стал белорусский легионер "красно-белых" Дмитрий Платонов.
"Вентспилс" на удивление легко переиграл в курземском дерби "Лиепаю" — 3:0, обеспечив итоговый результат еще в первом тайме. С таким же счетом сегодня "Рига" одолела представителя первой лиги БФЦ "Даугавпилс".
Более интересным получилось противостояние "Метты" и РФШ. Неделю назад команды встречались в чемпионате и "студенты" неожиданно нанесли поражение амбициозному рижскому клубу (3:1), а главные тренеры команд получили дисквалификацию за устроенную тогда стычку. В этот раз футболистам РФШ удалось взять реванш, а решивший судьбу матча гол забил бывший игрок "Метты" Роберт Улдрикис. Правда, уже в добавленное арбитром время РФШ едва не упустил победу, когда неудачно сыграл защитник Исаев и Никита Иванов оказался с глазу на глаз против Малиньша. Вратарь спас команду и "школьники" продолжат борьбу за трофей и путевку в еврокубок.
Кубок Латвии (1/4 финала):
"Спартак" (Юрмала) — "Елгава" 1:0 (0:0)
Гол: Платонов (90+1)
"Вентспилс" — "Лиепая/Мого" 3:0 (3:0)
Голы: Васьков (5), Тосин (26), Ругинс (42).
"Рига" — БФЦ "Даугавпилс" 3:0 (1:0)
Голы: Апаев (14), Ковалев (50), Петерсон (79)
"Метта/ЛУ" (Рига) — РФШ 0:1 (0:1)
Гол: Улдрикис (60)