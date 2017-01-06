"Маккаби" до вчерашнего матча потерпел в Евролиге шесть поражений подряд. Правда, с Багатским во главе израильская команда успела проиграть только одну встречу, но пора уже было прерывать эту незавидную серию.

По иронии судьбы произошло это во встрече с бывшей командой Багатскиса — турецкой "Дарушшфакой", где латвийский специалист с начала сезона работал ассистентом известного тренера Дэвида Блатта.

"Маккаби" очень здорово начал встречу, выиграв первую четверть "+15" и сохранив этот перевес до большого перерыва. В третьей 10-минутке израильская команда растеряла все преимущество, а в начале заключительной четверти "Дарушшафака" уже вела в счете с разницей в семь очков — 67:74.

Неимоверными усилиями "Маккаби" сумел спасти матч и одержать победу со счетом 93:92. Во многом благодаря действиям американского форварда Сонни Уимза, набравшего 24 очка.

"Думаю, весь зал и весь Израиль был впечатлен. В первой половине матча мы наблюдали качественный баскетбол — одна потеря, умные решения. Просто хороший баскетбол. Но в третьей четверти все изменилось. Мы стали праздновать, подустали, потеряли концентрацию, а на площадке присутствовали только тела, но не души игроков", — объяснил наставник провал в игре своей новой команды.

Тем не менее "Маккаби" сумел прервать серию из шести поражений и теперь в активе команды 6 побед и подъем на 13 место. А вот немецкий "Бамберг" Яниса Стрелниекса выиграл в Евролиге третий матч подряд и с 7 победами держится десятым.

Очередной успех к немецкой команде пришел в домашней встрече с "Барселоной". Хозяева методично наращивали преимущество в каждой четверти и в итоге добились солидной победы — 85:65.

Вновь самым эффективным игроком стал латвийский защитник "Бамберга". После 18 очков в прошлом туре, набранных в Стамбуле и заброшенного мяча с центра площадки, на сей раз Янис Стрелниекс накидал в корзину 20 очков, а еще отдал 4 передачи и совершил по одной передаче и перехвату.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — Дарушшафака (Стамбул, Турция) 93:92 (29:14, 24:22, 14:35, 26:21)

Маккаби Т-А: Уимз — 24+8 передач+5 подборов, Зирбес — 13, Радд — 13, Сили — 12, Гудлок — 10…

Дарушшафака Догуш: Клайберн — 17, Уонамэйкер — 16+8 передач, Жижич — 14, Андерсон — 13, Морман — 11, Уилбекин — 10…

Бамберг (Германия) — Барселона (Испания) 85:65 (18:17, 22:14, 19:16, 26:18)

Бамберг: Я.Стрелниекс — 20, Миллер — 20, Мелли — 17, Тайс — 11…

Барселона: Райс — 19…



1. ЦСКА 12-3

2. Баскония 11-5

3. Реал М 10-5

4. Олимпиакос 10-5

5. Панатинаикос 9-6

6. Фенербахче 9-6

7. Дарюшшафака 8-8

8. Анадолу Эфес 8-8

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9. Црвена Звезда 7-8

10. Бамберг 7-9

11. Барселона 7-9

12. Жальгирис 6-9

13. Маккаби Т-А 6-10

14. УНИКС 6-10

15. Милано 4-11

16. Галатасарай 4-12