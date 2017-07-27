Матч Латвия — Португалия состоялся 9 июня на рижском стадионе "Сконто" и вызвал большой ажиотаж. Особое внимание привлекала фигура лучшего футболиста мира — нападающего португальцев и мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Когда матч подходил к концу, на поле неожиданно появился один из юных латвийских болельщиков. Мальчик подбежал к Роналду и обнял его. Судья приостановил игру, а охранники вывели мальчика за пределы поля. Сразу после финального свистка, когда команды покидали поле, на поле оказались уже несколько детей, также желавших потрогать главную звезду мирового футбола. Одной девочке удалось обнять Роналду.

Матчи отборочного цикла чемпионата мира-2018 проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). И за подобные нарушения порядка при проведении официальных матчей всегда следует штраф. Как правило, в размере 20-25 тысяч евро. Кроме того, в ФИФА зафиксировали факт того, что некоторые зрители смотрели матч с крыши стадиона "Сконто".

Принимая во внимание обеспечение условий безопасности проведения матча, в ФИФА приняли решение оштрафовать ЛФФ на 11 тысяч швейцарских франков. Ранее предполагалось, что на ЛФФ будет наложен штраф, который мог составить несколько десятков тысяч евро.

Руководитель отдела маркетинга ЛФФ Максим Распопов ранее заявил агентству LETA, что в случае наложения штрафа со стороны ФИФА допускал возможность взыскания денег с родителей выбегавших на поле детей. В полиции на родителей были заведены административные дела.

После получения официального уведомления о штрафе, ЛФФ проведет переговоры с юристами. "В Европе бывали случаи, когда штраф взыскивался с тех, кто выбежал на поле. Этого же постараемся добиться и мы", — отмечал ранее Распопов, добавив, что от детей ответственности требовать нельзя, но можно от их родителей, так как камеры видеонаблюдения зафиксировали, как родители помогали детям перебраться через ограждения на стадионе.

Сборная Латвии в отборе к ЧМ-2018 в России в шести турах набрала всего 3 очка (на старте была победа в Андорре) и занимает последнее место в группе. Лидером является Швейцария (18 очков), далее идут Португалия (15), Венгрия (7), Фареры (5) и Андорра (4). До конца цикла осталось 4 тура. Ближайший матч сборная Латвии проведет 31 августа в Венгрии.