Порзиньгис выступает в сильнейшей баскетбольной лиге мира (НБА) за клуб "Нью-Йорк Никс", где закрепился с прошлого сезона. Уже в марте он сумел преодолеть отметку в 1000 набранных очков, совершить 515 подборов и 131 блок-шот. Таких впечатляющих статистических показателей в этих трех компонентах до Порзиньгиса никому не удавалось достичь в дебютном сезоне НБА. Осенью латвийский форвард заключил с немецкой компанией adidas самый внушительный в истории среди европейских баскетболистов контракт.

Латвийский баскетболист оказался не единственным спортсменом, включенный Forbes в рейтинг самых успешных европейских людей U-30. Помимо него туда вошли 17-летняя российская фигуристка Евгения Медведева, 28-летний ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бейл, лучший хоккеист в истории Словении и форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" Анже Копитар, первая ракетка мира немка Ангелик Кербер, 24-летняя французская боксерша Эстель Мосли и почему-то нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который родом из Уругвая.