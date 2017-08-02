Форвард "Сан-Антонио Сперс" Давис Бертанс присоединился к сборной Латвии на неделю раньше запланированного срока. В среду игрок тренировался в общей группе.

Бертанс должен был приехать на второй неделе августа, но форвард пополнил ряды сборной уже в этот понедельник. Во вторник игрок НБА провел индивидуальную тренировку, а в среду занимался уже в общей группе.

Примечательно, что вместе с Бертансом в лагерь сборной приехал и один из тренеров "Сан-Антонио".

На этой неделе в расположение сборной должны прибыть еще три игрока: Янис Стрелниекс, Дайрис Бертанс и Янис Тимма. Форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис на этой неделе гостит в ЮАР, где будет участвовать в благотворительном матче звезд НБА. В сборной его ждут в начале следующей недели.