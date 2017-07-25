Чемпионка "Ролан Гаррос-2017" из Латвии посетила три концерта фестиваля Лаймы Вайкуле, и сидела на первом ряду в зрительском зале. Если на теннисном корте болельщики привыкли видеть Остапенко без косметики и в спортивной форме, то теперь теннисистка смогла продемонстрировать окружающим свой стиль и шарм.

Посещая концерты фестиваля, Алена Остапенко каждый вечер поражала новым образом, показав самые актуальные тенденции стиля нынешнего лета. Она была в элегантных платьях синего, черного и бежевого цветов. Кроме того, девушка экспериментировала со своими длинными волосами, распустив их и продемонстрировав во всем великолепии.

Как сообщалось, в начале июня сразу после победы на Открытом чемпионате Франции латвийка Алена Остапенко, позируя с трофеем, предстала элегантной, женственной девушкой и с чувством стиля.