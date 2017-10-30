Встреча проходила в торговом центре Domina. Бриедис отвечал на вопросы, охотно фотографировался и раздавал автографы.

Как уже сообщалось, в сентябре Бриедис побил кубинца Майка Переса единогласным решением судей в Риге и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Следующий бой Бриедис проведет в начале следующего года против украинского чемпиона WBO Александра Усика.

Как известно, WBSS впервые проводится в этом году. В турнире участвуют лучшие боксеры-тяжеловесы. Общий призовой фонд серии составляет 50 млн долларов. Чемпион определится будущей весной. Финальный бой состоится в Саудовской Аравии.