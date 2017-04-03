"Бой получился интересным, противник был очень опытный. Конечно, я не сделал всего, чего хотел бы сделать и на что указывал тренер. Возможно, все дело в опыте, который мне еще так понадобится в следующих боях", — отметил Бриедис в интервью Best4Sport и добавил, что со здоровьем у него все в порядке.

Бриедис отметил, что по окончании победного для него боя с Марко Хуком в Дортмунде, немецкая сторона и организаторы этого шоу пребывали в шоке от происходящего.

Свои ощущения от проделанной работы и новой высоты, на которую забрался латвийский боксер, Бриедис попытался передать так: "Словами это не передать. Немцы и организаторы шоу оказались просто в шоке от того, что происходило как в самом ринге, так и за его пределами. Я чувствовал поддержку и вибрацию даже от тех, кто поддерживал меня дома, смотря матч по телевизору. Все это добавляло мне сил и, наоборот, отнимало их у соперника. Мы сильный народ! Десять лет назад я в этом еще сомневался, а теперь знаю, что можем делать великие дела".