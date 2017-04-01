Цауня и ЦСКА расстались в январе этого года, поскольку там сменился и главный тренер (Цауня пришел в армейский клуб при Слуцком), да и снова стало ясно, что латвийскому полузащитнику опять требуется новая операция. Из-за постоянных травм Цауня практически не играл последние три года.

Александр Цауня считался одним из самых талантливых латвийских футболистов, с ЦСКА трижды становился чемпионом России и дважды обладателем Кубка России.

Став свободным агентом, 29-летний Цауня решил попробовать вернуться на поле уже дома. Выбор Александр сделал в пользу РФШ. Пока, правда, к нагрузкам он полностью не готов и в настоящий момент проходит реабилитационный процесс под наблюдением физиотерапевта клуба. Предварительный срок появления Цауни в матче чемпионата Латвии — середина мая.

За сборную страны Цауня провел 45 матчей и забил 12 мячей. Последний раз в майке национальной команды он выходил на поле в октябре 2015 года.