Несмотря на то что Хартли собрал кандидатов в сборную еще в начале марта, оказать серьезное сопротивление далеко не первому составу россиян у латвийской команды не получилось.

Ворота сборной Латвии в этом поединке защищал голкипер рижского "Динамо" Янис Калныньш, кроме того, канадский тренер дал возможность дебютировать в составе главной команды страны 19-летнему нападающему Филипсу Бунцису.

Первый гол хозяева льда пропустили на 14-й минуте после ошибки в обороне, упустив один на один с вратарем форварда омского "Авангарда" Антона Бурдасова — 0:1. Через две минуты с небольшим московский армеец Иван Телегин использовал отличную передачу Анатолия Голушева — 0:2.

Перевес гостей в две шайбы держался до середины встречи, а потом российская команда в течение четырех с половиной минут забросила еще три шайбы. Сперва дубль оформил нападающий "Сибири" Сергей Шумаков, дважды точно завершавший усилия партнеров бросками с близкого расстояния. А потом в матче последовало первое удаление (у Латвии) и Голышев добавил к передаче гол — его пас на Ничушкина трансформировался в пятую шайбу россиян благодаря рикошету от конька защитника латвийцев Александра Ерофеева.

В третьем периоде Хартли начал менять сочетания звеньев, а российская команда тренировалась играть от обороны. Сборная Латвии дважды получала численный перевес, но размочить ворота, где у россиян дебютировал 22-летний Андрей Кареев, ей так и не удалось — 0:5.

По окончании игры команды провели буллитную серию, в которой из пяти бросков с каждой стороны реализованным оказался один — это Микс Индрашис красиво все-таки сумел переиграть Кареева. Тогда как Калныньш сумел остаться в этой серии "сухим". Завтра сборные Латвии и России встретятся еще раз.

Контрольный матч:

Латвия — Россия (олимпийская) 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 Бурдасов (13:40). 0:2 Телегин (Андронов, Голышев, 16:06). 0:3 Шумаков (Шалунов, 31:59). 0:4 Шумаков (Ожиганов, Воробьев, 34:36). 0:5 Голышев (Ничушкин, 36:20-бол.).

Латвия: Калныньш; Цибульскис — Зиле, Галвиньш — Фрейберг, Ерофеев — Балинскис, Е.Редлих; Индрашис — Бичевскис — Дарзиньш, Мейя — Бунцис — Разгалс, Кениньш — Галоха — Р.Липсберг, Скворцов — Павлов — Э.Кулда, Т.Андерсон.

Россия: Кареев; Дыбленко — Провольнев, Науменков — Миронов, Киселевич — Ожиганов, Блажиевский — Арзамасцев; Шумаков — Шалунов — Санников, Телегин — Андронов — Бурдасов, Ничушкин — Светлаков — Голышев, Мамин — Воробьев — Карпов, Комаров.

Броски: 22 — 34.

Штраф: 4 — 4.

1 апреля. Рига. "Арена Рига".

