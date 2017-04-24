Самым титулованным боксером Латвии по количеству чемпионских титулов (15) является вентспилсчанин Николай Гришунин. Чтобы сравняться с ним, Гутману требуется завоевать еще четыре золотых медали.
По итогам первенства страны представители рижского клуба "Сидней-2000" выиграли шесть золотых медалей (5 — у мужчин, 1 — у женщин), клуб Ровича и даугавпилсский ДЮСШ — по две.
В командном зачете на первом месте — Рига (6 золотых медалей), в тройку попали Даугавпилс и Юрмала (по 2 золота). Медали также брали боксеры Олайне, Лиепаи, Салдуса, Елгавы, Цесиса, Приекули, Кекавы и Бауски.
Мужские финалы чемпионата Латвии:
52 кг — Зигурдс Крауклис (Юрмала, клуб Ровича) победил Оскара Ранцанса (Рига, "Аусеклис")
56 кг — Дмитрий Гутман (Рига, "Сидней-2000") победил нокаутом Илгвара Крауклиса (Юрмала, клуб Ровича)
60 кг — Сергей Ходюшин (Рига, "Сидней-2000") победил Тахира Путрашевича (Юрмала, клуб Ровича)
64 кг — Борис Ангел Батавин (Рига, "Сидней-2000") победил Ритварса Томаса (Лиепая, клуб "Олимп")
69 кг — Эдгар Корженевский (Даугавпилс, ДЮСШ) победил Олега Петровского (Рига, "Сидней-2000"). Бой был остановлен после рассечения у Петровского.
75 кг — Геннадий Меркулов (Рига, "Сидней-2000") победил своего одноклубника Андрея Николаева.
81 кг — Денис Савдон (Юрмала, клуб Ровича) победил Эдуарда Волкова (Рига, "Сидней-2000")
91 кг — Владислав Левша (Рига, "Сидней-2000") победил нокаутом Гунара Пельникса (Рига, "Латвияс цимди")
+91 кг — Эвандер Сервут (Даугавпилс, ДЮСШ) ввиду явного преуимущества выиграл у Сандриса Лапачинскиса (Рига, "Аусеклис").
Среди девушек участница чемпионата Европы Екатерина Марченко (Рига, "Сидней-2000") в финале в упорном бою победила Аманду Миллере (Рига, школа кикбоксинга).
В церемонии награждения участвовали президент ФБЛ, доктор права Нил Журавлев, вице-президент ФБЛ Марис Лиепиньш, заслуженный мастер спорта Виктор Щербатых, генеральный секретарь ФБЛ Геннадий Глазков, главный судья Владислав Соколов, директор зала Free Zone Андрей Веснин.
Главные старты у взрослой сборной в этом году — чемпионат Европы в июне (Харьков) и чемпионат мира в августе (Гамбург). С 26 по 28 мая в Риге в зале клубе Olymp Hopes (ул.Браслас 29-Н) пройдет первенство Латвии среди юношей и юниоров.