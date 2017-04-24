С 21 по 23 апреля в Риге проходил чемпионат Латвии по боксу среди любителей. В весовой категории до 56 кг мастер спорта международного класса рижанин Дмитрий Гутман (клуб "Сидней-2000") выиграл нокаутом у Илгвара Крауклиса и стал 11-кратным чемпионом страны.

Самым титулованным боксером Латвии по количеству чемпионских титулов (15) является вентспилсчанин Николай Гришунин. Чтобы сравняться с ним, Гутману требуется завоевать еще четыре золотых медали.

По итогам первенства страны представители рижского клуба "Сидней-2000" выиграли шесть золотых медалей (5 — у мужчин, 1 — у женщин), клуб Ровича и даугавпилсский ДЮСШ — по две.

В командном зачете на первом месте — Рига (6 золотых медалей), в тройку попали Даугавпилс и Юрмала (по 2 золота). Медали также брали боксеры Олайне, Лиепаи, Салдуса, Елгавы, Цесиса, Приекули, Кекавы и Бауски.

Мужские финалы чемпионата Латвии:

52 кг — Зигурдс Крауклис (Юрмала, клуб Ровича) победил Оскара Ранцанса (Рига, "Аусеклис")

56 кг — Дмитрий Гутман (Рига, "Сидней-2000") победил нокаутом Илгвара Крауклиса (Юрмала, клуб Ровича)

60 кг — Сергей Ходюшин (Рига, "Сидней-2000") победил Тахира Путрашевича (Юрмала, клуб Ровича)

64 кг — Борис Ангел Батавин (Рига, "Сидней-2000") победил Ритварса Томаса (Лиепая, клуб "Олимп")

69 кг — Эдгар Корженевский (Даугавпилс, ДЮСШ) победил Олега Петровского (Рига, "Сидней-2000"). Бой был остановлен после рассечения у Петровского.

75 кг — Геннадий Меркулов (Рига, "Сидней-2000") победил своего одноклубника Андрея Николаева.

81 кг — Денис Савдон (Юрмала, клуб Ровича) победил Эдуарда Волкова (Рига, "Сидней-2000")

91 кг — Владислав Левша (Рига, "Сидней-2000") победил нокаутом Гунара Пельникса (Рига, "Латвияс цимди")

+91 кг — Эвандер Сервут (Даугавпилс, ДЮСШ) ввиду явного преуимущества выиграл у Сандриса Лапачинскиса (Рига, "Аусеклис").

Среди девушек участница чемпионата Европы Екатерина Марченко (Рига, "Сидней-2000") в финале в упорном бою победила Аманду Миллере (Рига, школа кикбоксинга).

В церемонии награждения участвовали президент ФБЛ, доктор права Нил Журавлев, вице-президент ФБЛ Марис Лиепиньш, заслуженный мастер спорта Виктор Щербатых, генеральный секретарь ФБЛ Геннадий Глазков, главный судья Владислав Соколов, директор зала Free Zone Андрей Веснин.

Главные старты у взрослой сборной в этом году — чемпионат Европы в июне (Харьков) и чемпионат мира в августе (Гамбург). С 26 по 28 мая в Риге в зале клубе Olymp Hopes (ул.Браслас 29-Н) пройдет первенство Латвии среди юношей и юниоров.