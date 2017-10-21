Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко предстала перед публикой в красном платье и черных туфлях на каблуке.

Напомним, что по итогам жеребьевки Остапенко попала в Белую группу вместе с испанкой Гарбинье Мугурусой, чешкой Каролиной Плишковой и американкой Винус Уильямс. Румынка Симона Халеп, украинка Элина Свитолина, датчанка Каролин Возняцки и француженка Каролин Гарсия сыграют в Красной группе.

Турнир в Сингапуре пройдет с 22 по 29 октября. По две лучшие теннисистки из каждой группы продолжат борьбу в 1/2 финала.

Остапенко начнет турнир матчем против Мугурусы в понедельник.