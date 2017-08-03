Баскетболисты сборной Латвии продолжают готовиться к чемпионату Европы по баскетболу, который с 31 августа по 17 сентября пройдет в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.

В понедельник в расположение сборной прибыл форвард "Сан-Антонио Сперс" Давис Бертанс. Со среды в общей группе тренируются еще три игрока: Янис Стрелниекс, Дайрис Бертанс (на фото) и Янис Тимма. Главная звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис пока отсутствует — центровой "Нью-Йорк Никс" улетел в ЮАР на благотворительный матч с участием игроков НБА. В сборной его ждут на следующей неделе.

Напомним, что в эти выходные сборная Латвии проведет проверочный турнир в Клайпеде. В субботу наша команда сыграет с Грузией, а в воскресенье — с Литвой или Польшей.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Латвии проведет 1 сентября против серебряных призеров Олимпийских игр-2016 сербов. На следующий день наши баскетболисты сыграют с бельгийцами, а еще через два дня — с британцами. Пятого числа команда Айнара Багатскиса сразится с россиянами, а седьмого — с хозяевами турнира турками. Все матчи группового этапа наша сборная проведет в Стамбуле.